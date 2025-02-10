Dog Man zirvedeki yerini koruyor (7-9 Şubat 2025)
Peter Hastings imzalı, animasyon türündeki "Dog Man" bir kez daha haftanın en çok izlenen filmi oldu. 13,7 milyon dolar hasılat elde eden filmi, Josh Ruben'in yönetmen koltuğunda oturduğu Heart Eyes takip etti.
ABD gişe rakamları belli oldu. Animasyon türündeki Köpek Adam vizyondaki ikinci haftasında da zirvede yer aldı. İş kazası sonrası sadık köpeğiyle cerrahi olarak birleştirilen bir polis memurunu konu alan film, hafta sonunda 13,7 milyon dolar hasılat elde etti. Başrollerini Olivia Holt ve Mason Gooding'in paylaştığı Heart Eyes ise ikinci sıraya yerleşti.İşte 7-9 Şubat 2025 hafta sonu ABD gişe rakamları...
1- DOG MAN (KÖPEK ADAM)
13,7 milyon dolar
2- HEART EYES
8,5 milyon dolar
Josh Ruben imzalı Heart Eyes, gözlerinde kalp emojileri yer alan maskeli bir katilin sevgilileri hedef almasını konu alıyor.
3- LOVE HURTS (KIRARIM KALBİNİ)
5,8 milyon dolar
4. MUFASA: ASLAN KRAL
3,9 milyon dolar
Oscar ödüllü Barry Jenkins'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King), Mağrur Diyar’ın sevilen kralı Mufasa'nın beklenmedik yükseliş hikayesini konu ediniyor.
5- COMPANION (KUSURSUZ ARKADAŞ)
3 milyon dolar
Yönetmenliğini Drew Hancock’un üstlendiği film; Iris ve arkadaşlarının, hayatını kaybeden bir milyarderin göl kenarındaki malikanesine yaptıkları hafta sonu gezisi sırasında ortaya çıkan olayları anlatıyor.
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