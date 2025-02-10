Dog Man zirvedeki yerini koruyor (7-9 Şubat 2025)

ABD gişe rakamları belli oldu. Animasyon türündeki Köpek Adam vizyondaki ikinci haftasında da zirvede yer aldı. İş kazası sonrası sadık köpeğiyle cerrahi olarak birleştirilen bir polis memurunu konu alan film, hafta sonunda 13,7 milyon dolar hasılat elde etti. Başrollerini Olivia Holt ve Mason Gooding'in paylaştığı Heart Eyes ise ikinci sıraya yerleşti.İşte 7-9 Şubat 2025 hafta sonu ABD gişe rakamları...

1- DOG MAN (KÖPEK ADAM)

13,7 milyon dolar

2- HEART EYES

8,5 milyon dolar

Josh Ruben imzalı Heart Eyes, gözlerinde kalp emojileri yer alan maskeli bir katilin sevgilileri hedef almasını konu alıyor.

3- LOVE HURTS (KIRARIM KALBİNİ)

5,8 milyon dolar