Doğadaki değerli taşlar üniversiteli gençlerin elinde sanat eserine dönüşüyor

Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı kapsamında üniversitenin merkez kampüsünde eğitim alan gençler, "tespih atölyesi", "süs taşı işleme atölyesi", "metal işleme atölyesi" ve "CNC lazer atölyesi"nde mesleğin inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor, doğal taşlardan takı tasarımı yapıyor.



İki yıllık eğitim süresince gençler, teorik eğitimin yanı sıra tam donanımlı atölyelerde telkari, mıhlama, taş işleme, tespih yapımı gibi takı ve aksesuar yapımını öğreniyor.

"AMACIMIZ SADEKAR YETİŞTİRMEK"

Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Eyüp Hikmet Kınacı, 4 atölyede temel kuyumculuk eğitiminden başlayarak sektöre yeni gençler kazandırma gayreti içinde olduklarını söyledi.



Taşların doğadan başlayarak kullanıcıya ulaşması ile metalin dökümünden ürüne dönüşmesine kadar bütün süreçleri öğrencilere öğrettiklerini belirten Kınacı, "Amacımız burada sadekar yetiştirmek. Yani bir işi en başından alıp sonuna kadar götüren kuyumcular yetiştirmek" dedi.



Kınacı, atölyelerde yüzük, küpe, kolye, broş, süs taşından saat, anahtarlık gibi ürünler yaptıklarını ifade ederek, Batman Üniversitesindeki atölyelerin en gelişmiş atölyelerden olduğunu kaydetti.