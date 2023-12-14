Doğu ve Batı'yı aşkla buluşturan 119 yıllık "Madama Butterfly" yeniden seyirciyle buluşacak

"YAŞLANDIKÇA İNSANLARDA SANAT GÖRÜŞÜ DEĞİŞİYOR"

Gürçil Çeliktaş, şimdiye kadar 82 kez eser sahnelediğini, bazılarını birkaç kez sahneye koyduğunu belirterek, "Eserleri birden çok kez yönetsem de farklı versiyonlarıyla sahneye koyarım. En çok Verdi'nin Don Carlos eserini severim. Müzikleri daha bellidir. Eser Schiller'den geldiği için yarattığı dramatizm çok önemli. Şu anda kadrolarımız koro olarak müsait olmadığından, Don Carlos'u oynayamıyoruz" diye konuştu.



Yıllardır eser sahnelemenin çok kıymetli olduğunu dile getiren Çeliktaş, şunları kaydetti:



"Haldun Dormen 90 yaşında ve eser üretiyor. Moliere'in 'Cimri'sini oynadı ve iyi performans gösterdi. Bu çok önemli bir şey. Yaş ilerlese de çalışmak insanı ayakta tutuyor ve haz veriyor. Yaşlandıkça insanlarda hayat görüşü, sanat görüşü değişiyor. Başka duygularla eseri sahneye koyabiliyorsunuz. Fransa, Kanada ve İtalya'da eserler sahneledim. Fransa'da rejisör hastalanınca beni çağırdılar, koca eseri 5 günde sahneledim. Çok ilginç yorumlar aldım. Rejisörleri iğneleyen bir sanat dergisi olan Opera Enternasyonal, eseri ve beni konu etti, öve öve bitiremedi. Onur duymuştum."



"ÖZGÜN BİR DEKOR TASARLAMAYI TERCİH ETTİM"

Dekoru tasarlayan Talat Ayhan, eskizlerle çalışmaya başladığını, sonra seyircinin hangi koltuktan sahneyi nasıl göreceğini planlayarak sahne maketini ölçekli yaptığını söyledi.



Yönetmenin istekleri etrafında ölçekli çizimlerin atölyelerde şekillendiğini belirten Ayhan, bir aydır gece gündüz çalıştıklarını ve sona yaklaştıklarını dile getirdi. Ayhan, şunları kaydetti:



"Madama Butterfly'ın geçtiği dönem ve ülkeyi inceledik. 3 perdelik eserde dekor değişecek ama portatif, arkalı önlü kullanabileceğimiz şekilde tasarladık dekoru. Ekip arkadaşlarımızın dekoru rahat değiştirmesi, rahat taşımasını da göz önüne alıyoruz tasarlarken. Eserin ilk oynandığındaki dekoruna, tasarım yaparken bakmamaya çalışıyorum. Puccini'nin ne yapmak istediği belli. Oradan yola çıkarak, özgün bir dekor tasarlamayı tercih ettim. Çok keyifli bir çalışma yaptım, keyifle izlenmesini diliyorum."