Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da sahne alacak

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da konser verecek. Konserde, orkestranın genel müzik direktörlüğünü şef, Prof. Rengim Gökmen üstlenecek.



Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Görkem Ezgi Yıldırım ile Ezgi Karakaya'nın da eşlik edeceği konserde, 70 DÇSO öğrencisi sahnede olacak.



Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda 29 Ekim'de, 14.00 ve 16.30 düzenlenecek konserler, halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.