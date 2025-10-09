Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport'ta

Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Cumhuriyetimizin 102. yılına özel hazırlandı. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 29 Ekim’de Galataport İstanbul’da gerçekleştireceği iki konserle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sanatın evrensel dili ve gençliğin enerjisiyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Bu anlamlı konserde, DÇSO çatısı altında ilk orkestra deneyimlerini yaşayan ve bugün uluslararası kariyerlerini başarıyla sürdüren eski öğrenciler sahneye dönüyor.



Keman sanatçıları Alican Süner, Hasan Gökçe Yorgun, İdil Yunkuş ve Sesim Bezdüz, orkestra ile yeniden buluşarak müzikseverlere ilham verici bir deneyim yaşatacak. DÇSO’nun yaklaşık 70 öğrenci ile vereceği bu konser, Genel Müzik Direktörü Prof. Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleşecek.



Sarasate, Paganini, Vivaldi, Rossini, Fucik, Dvorak, Mozart, Hasan Niyazi Tura ve Cemal Reşit Rey’in eserleriyle zenginleşen repertuvarda; 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve Türkiye Senfonik Şiiri gibi Cumhuriyet ruhunu yansıtan eserler de yer alıyor.

Arkasında titiz bir hazırlık süreci bulunan program için Türkiye’nin farklı illerindeki konservatuvar öğrencileri arasında gerçekleştirilen seçmelerle 124 öğrenci hazırlık kadrosuna katıldı. DÇSO Sanat Kurulu’nun değerli şefleri ve yardımcı eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen çalışmalar, çevre illerin de katılımıyla 6 şehirde yoğun bir tempoda sürdürülüyor.

