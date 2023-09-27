Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı konseri

Türkiye'nin en köklü sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak için özel konserler düzenliyor. Bu anlamlı etkinlik, 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da gerçekleşecek ve tüm katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.



Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 17.00'de gerçekleşecek olan konserler, sanatın gücünü kutlamak ve genç yeteneklere destek olmak için düzenleniyor.



Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Prof. Rengim Gökmen'in şefliği ve Genel Müzik Direktörlüğü'yle büyüleyici bir müzik deneyimi sunacak. Yaklaşık 70 DÇSO öğrencisi ve Vokal Akademi Pop&Caz Korosu'ndan 40 kişinin sahne alacağı konserlerde 100’ü aşkın müzisyen bulunacak. Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos gibi usta sanatçılar da bu özel etkinlikte solist olarak sahne alacaklar.



Cumhuriyet'in 100. yılını anlam dolu bir şekilde kutlamak için özel olarak hazırlanan repertuvar, Türk marşlarından Türk valslerine, tangolardan türkülere kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.



DÇSO ayrıca 27 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Antalya seyircisiyle buluşacak. Bu özel konser, Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ve sanatseverlere unutulmaz bir gece sunacak.

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