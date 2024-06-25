Doğuş Grubu ve Garanti BBVA iş birliğiyle İstanbul'a yeni bir nefes: Bonus Parkorman açılıyor

Yatırımlarını toplumsal fayda bilinciyle ve doğal dengeyi koruma vizyonuyla hayata geçiren Doğuş Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk’in rehberliğinde, yenileyici yaklaşımını iş yapış şekillerine entegre ediyor. Doğuş Grubu, Bonus Parkorman yatırımıyla gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyor. Mevcut yapıların doğaya saygılı bir şekilde onarıldığı ve korunduğu Bonus Parkorman, İstanbul’un merkezinde doğayla iç içe bir yaşam alanı sunarak, kültür, sanat, gastronomi ve sporun buluştuğu benzersiz bir sosyal yaşam alanı olarak öne çıkıyor.



GARANTİ BBVA İLE İSİM SPONSORLUĞU

Garanti BBVA ile yapılan 5 yıllık isim sponsorluğu anlaşması sonrasında “Bonus Parkorman” adıyla yeniden hayat bulan bu eşsiz alan, İstanbul halkına doğa ile iç içe bir yaşam sunmayı hedefliyor.



KÜLTÜR, SANAT, GASTRONOMİ VE SPORUN BULUŞTUĞU YAŞAM ALANI

Bonus Parkorman, 21 yapının rehabilitasyonu ile doğa ve spor alanları, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, topraksız tarım alanları, yeme-içme mekanları ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği benzersiz alanlarla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İstanbul’un kalbinde doğayla iç içe, kültür, sanat, gastronomi ve sporun buluştuğu bu sosyal yaşam alanı, doğanın izin verdiği ölçüde yenileniyor. Doğuş Grubu’nun yeme-içme konusunda lider markası d.ream ile benzersiz tadım alanları, D-Gym ile ücretsiz spor etkinlikleri, Doğuş Grubu’nun müzik etkinlikleri konusunda güçlü markası Pozitif Müzik liderliğinde müzik festivalleri, açık ofisler, hayvan dostlarımız için tasarlanan özel alanlarla bonus parkorman, hayal ettiklerimizin ötesinde bir yaşam alanı olarak kurgulanıyor.



Bonus Parkorman’ın İstanbullular için vazgeçilmez bir uğrak noktası olacağını vurgulayan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, “Doğuş Grubu olarak, İstanbul’un kalbindeki Parkorman’ı büyük bir titizlikle rehabilite ettik. Ülkemizin en güçlü bankalarından Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, Parkorman 5 yıl boyunca 'Bonus Parkorman' adıyla misafirlerini ağırlayacak. Büyük bir özveri ile bu anlamlı yatırımın ortaya çıkmasında katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarıma, paydaş ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Doğa ile iç içe ve 7/24 yaşayan bir buluşma noktası sunma hayaliyle çıktığımız bu yolculukta, doğal dengeyi korumayı iş yapma tarzımızın merkezine yerleştirdik. Yeni yapılar inşa etmek yerine mevcut olanı doğaya saygılı bir şekilde onarıp koruyarak, ormanın ahengini bozmadan var olanı iyileştirdik. Parkorman, doğanın kalbinde kültür, sanat, gastronomi, spor ve eğlenceyi buluşturan bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı. Amacımız, gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve hem bireysel hem de kurumsal anlamda sosyal, çevresel ve finansal alanlardaki yenileyici yaklaşımımızı göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi sürdürmek…” dedi.

