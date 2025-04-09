Doktor Mucize operası sahneye taşınıyor

Georges Bizet'in, 18 yaşında besteleyerek, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operası, Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye taşınıyor.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Laurette'nin kavuşma serüveni komik dille ele alınıyor. Son provaları tamamlanan eser, Zehra Yıldız Sahnesi'nde yarın saat 13.30'daki prömiyerinin ardından, turne kapsamında 24 Nisan saat 20.00'de Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda beğeniye sunulacak.



"BİR DANS TİYATROSU GİBİ ELE ALDIK"

Eserin rejisörü Şahan Gürkan, genel prova sonrası eseri geleneksel İtalyan tiyatrosundan esinlenerek hazırladıklarını söyledi. Temsile 15 gün gibi kısa bir sürede hazırlandıklarını anlatan Gürkan, şöyle devam etti:



"Günümüz komedi anlayışıyla bir köprü kurmaya çalıştık. Çok yetenekli genç sanatçılarla sahneliyoruz. George Bizet'in 18 yaşında bestelediği bu eseri, onun gençliğinden gelen enerjisini, sahneye genç arkadaşlarla taşımaya çalışıyoruz. Daha çok müziğin ritmik yapısının, melodi yapısının ve akorların bedenlerdeki karşılığını araştırdık. Bir hareket düzeni var eserin içerisinde. Adeta bir dans tiyatrosu gibi ele aldık."



Eserin, tiyatral metinlerle müziğin bölündüğü bir opera olduğunu belirten Gürkan, "Dolayısıyla oyunculuk kabiliyeti de gerektiriyor. Genç sanatçı arkadaşlarım altından çok iyi kalktı. İzleyenleri kahkahaya boğacak, onları gülümsetecek bir iş çıkardık. Tek perde ama çok keyifli bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.



SEYİRCİYİ KOMİK BİR OPERA BEKLİYOR

"Lauretta" rolünü üstlenen Duha Alkan, Samsun Devlet Opera ve Balesinde 2 aydır bulunduğunu ve Gürkan ile çalışmanın kendisine çok şey kattığını söyledi.



Rolünden bahseden Alkan, "Lauretta genç bir kız ve Silvio ile birlikte olmak için babasını ikna etmeye çalışıyorlar. Babası sevmiyor Silvio'yu, çünkü Silvio bir asker. O yüzden çeşitli oyunlara girişiyorlar ve zaferle sonuçlanıyor tabii ki. Çok eğlenceli ve komik bir opera." diye konuştu.



"Veronique" rolüne hayat veren Ezgi Aydın da SAMDOB'da yer alacağı ilk eser olduğunu belirterek, "Rolüm gereği Padova Belediye Başkanı Bay Podestat'ın eşiyim. Veronique, genç yaşına rağmen 4 evlilik yapmış bir kadın ve biraz parayı seviyor. Eserde şarkıların yanı sıra tekstler oldukça esprili. Gerçekten seyirciyi komik bir saat bekliyor." ifadelerini kullandı.



Koreografisi Arzu Kaya, dekoru Gülden Sayıl, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait eserin konusu özetle şöyle:



"Padova Belediye Başkanı Bay Podestat, genç ve güzel kızı Lauretta'yı ona aşık olan Yüzbaşı Silvio'dan uzak tutmakta kararlıdır. Eşi Veronique ile birlikte kızlarını sürekli gözetim altında tutmaya çalışırlar. Ancak Silvio, Lauretta'ya ulaşmak için birbirinden eğlenceli kılık değiştirme oyunlarına başvurur. Komik yanlış anlamalar olayları kahkahalarla ilerletirken, aşk, kurnazlık ve mizah dolu hikaye neşeli bir finalle son bulur."