Doktoralı meddah gittiği köylerde dinlediği hikayeleri derliyor

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim görürken Türk halk edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Rugeş Demir, meddahlık yapmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptığı perde ve gölge oyunu karakterleriyle 2017'de yola çıkan Demir, hem Kastamonu'da hem de farklı kentlere giderek öğrencilerle buluştu.



Gittiği köy okullarında hayatında meddah görmeyen çocuklara hikayeler anlatan Demir, o yörede anlatılan öyküleri de derlemeye başladı.

Demir, son olarak Kastamonu merkeze bağlı Subaşı köyündeki Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda gösteri yaptıklarını söyledi.



Meddahlık hikayelerinin yanı sıra çocuklara Hacivat-Karagöz gösterisi sunduğunu dile getiren Demir, "Yaklaşık 6 senedir 35 ilde sayısız gösteri yaparak bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Hem folklor araştırmacısı olarak hem de bir Türk halk bilimi doktoru olarak bu alana gönül verdim. Meddahlık sanatının temsilcisi olarak ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmak istiyorum" diye konuştu.