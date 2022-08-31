Dolandırma hikayesi dizi olan Anna Sorokin'in arkadaşı Rachel Williams'tan iftira davası

Kendine Alman milyoner süsü vererek New York sosyetesini kandırıp dolandırmasıyla diziye konu olan Anna Sorokin'in arkadaşı Rachel Williams Netflix'e iftira davası açtı.

Dolandırma hikayesi dizi olan Anna Sorokin'in arkadaşı Rachel Williams'tan iftira davası

Haberler 31.08.2022 - 10:09

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dolandırma hikayesi diziye konu olan Anna Sorokin için sınırdışı kararı

Dolandırma hikayesi diziye konu olan Anna Sorokin için sınırdışı kararı

Category

Inventing Anna dizisinde hikayesi anlatılan dolandırıcı Anna Sorokin’in arkadaşı Rachel Williams, dizide kendisinin ‘açgözlü’, ‘sadakatsiz’ ve ‘züppe’ gibi gösterildiğini iddia ederek ’ten davacı oldu.

Yapılan açıklamada, "Eğer bir karakteri gerçek birine dayandırmak ve onu kötü insan yapmak istiyorsanız, asıl adını kullanmayın. Keşke yaratıcılar da bunu anlayabilse. Eğer hoş olmayan bir karakter yaratmak istiyorlarsa, söyledikleri her şey kesinlikle doğru olmadığı sürece gerçek birinin adını kullanamazlar" denildi.

İddiaya göre dizi Williams için "Çevrimiçi tacize, olumsuz yüz yüze etkileşimlere ve podcast'lerde aşağılayıcı nitelendirmelere" yol açtı.

Dizinin yayımlanmasının ardından Williams'a nefret dolu binlerce mesaj atıldığı da vurgulandı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...