Dolunay Katilleri yıldızı Lily Gladstone'un yeni projesi belli oldu

"MEMORY POLICE" ADLI FİLMDE ROL ALACAK

Tüm bunların ardından Lily Gladstone'un sıradaki projesi belli oldu. Dolunay Katilleri'nin yıldızı, Yoko Ogawa'nın ödüllü bilim kurgu romanından uyarlanan "Memory Police" filminde rol alacak.



Filmin yönetmenliğini Reed Morano üstlenirken, uyarlama senaryoyu da Charlie Kaufman kaleme alacak.



İlk kez 1994 yılında Japonca olarak yayınlanan "Memory Police", tüm nüfusu toplu hafıza kaybı yaşayan gizemli, isimsiz bir adada geçiyor.