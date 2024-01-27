Dolunay Katilleri yıldızı Lily Gladstone'un yeni projesi belli oldu

"Dolunay Katilleri"ndeki rolüyle Akademi Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında aday gösterilen ilk yerli Amerikalı kadın olarak tarihi geçen Lily Gladstone'un sıradaki projesi belli oldu.

Dolunay Katilleri yıldızı Lily Gladstone'un yeni projesi belli oldu

Hollywood'un usta yönetmenlerinden Martin Scorsese imzalı "Dolunay Katilleri"nde (Killers of the Flower Moon) Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro ile başrolleri paylaşan Lily Gladstone, filmdeki performansıyla adından söz ettirdi.

Filmdeki "Mollie Kyle" rolüyle Altın Küre'yi kazanan Gladstone, Oscar Ödülleri'nde de En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

Dolunay Katilleri yıldızı Lily Gladstone'un yeni projesi belli oldu - 1

"MEMORY POLICE" ADLI FİLMDE ROL ALACAK

Tüm bunların ardından Lily Gladstone'un sıradaki projesi belli oldu. Dolunay Katilleri'nin yıldızı, Yoko Ogawa'nın ödüllü bilim kurgu romanından uyarlanan "Memory Police" filminde rol alacak.

Filmin yönetmenliğini Reed Morano üstlenirken, uyarlama senaryoyu da Charlie Kaufman kaleme alacak.

İlk kez 1994 yılında Japonca olarak yayınlanan "Memory Police", tüm nüfusu toplu hafıza kaybı yaşayan gizemli, isimsiz bir adada geçiyor.

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Ayrıca Oscar yarışının favori isimlerinden biri olan Lily Gladstone, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen ilk yerli Amerikalı kadın olarak tarihi geçti.

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