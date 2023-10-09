Don Kişot balesi 18 yıl aradan sonra başkentli sanatseverlerle buluşacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 12 ve 14 Ekim akşamı Opera Sahnesi'nde Miguel de Cervantes'in Don Kişot'unu sergileyecek. Eseri Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor.



Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Bülent Arslan üstlendiği eserde, Orta Çağ şövalye hikayelerine meraklı Don Kişot'un gezgin bir şövalye olmaya karar vermesi, yaveri Sancho Panza ile yola çıkması ve hayalindeki aşkı kazanma isteği konu ediliyor.



Temsilde Sultan Menteşe, İlhan Durgut, Hakan Odabaşı, Uluç Aytan, Hüseyin Acar, Tarkan Serengül, Berkay Saraçoğlu, Serapsu Gürman, Lara Veli, Güleycan Kocabey, Deniz Derelioğlu, Beril Baştürk, Kadir Okurer rol alıyor.

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