'Don Kişot' balesi sanatseverlerle buluştu

Marius Petipa’nın koreografisi ve Ludwig Minkus’un müzikleriyle hayat bulan "Don Kişot" balesi, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Antalya DOB tarafından 12 yıl aradan sonra tekrar sahneye taşınan eser, 15 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de ikinci kez izleyiciyle buluşacak.

Eserin sahneye koyuculuğunu Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık üstlenirken, dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ’a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski’ye ait. Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancı olarak Sibel Aydın görev alıyor.