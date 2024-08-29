Dostluk Film Festivali'nin jüri başkanı Tarık Tufan oldu

Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre, başkanlığını yönetmen Faysal Soysal'ın üstlendiği festival 3-6 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Etkinlikte "Ana Yarışma" ve "Kırk Yıllık Hatır" bölümlerinde yarışacak filmlerin jüri başkanlığını Tufan üstlenecek.



Festivalin, Filistinli şair Mahmud Derviş anısına gerçekleştirilecek "İnsani Bakış" bölümünde Gazze'deki insanlık dramına dikkati çeken yapımlara yer verilecek.



İstanbul Sanat Paylaşım Derneği tarafından düzenlenen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle sinemaseverlerle buluşacak.