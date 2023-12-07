Dostoyevski’nin eseri tiyatro sahnesine taşınıyor: Emin Alper yönetmen koltuğunda

Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan "Öteki" yeni yılda ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansının; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla birleştiği oyun Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşmeye hazırlanıyor.