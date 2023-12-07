Dostoyevski’nin eseri tiyatro sahnesine taşınıyor: Emin Alper yönetmen koltuğunda

Dostoyevski’nin "Öteki" adlı zamansız eseri Emin Alper’in uyarlaması ve yönetimiyle tiyatro sahnesinde yeniden hayat bulacak.

Dostoyevski’nin eseri tiyatro sahnesine taşınıyor: Emin Alper yönetmen koltuğunda

Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk oyunu olan "Öteki" yeni yılda ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansının; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla birleştiği oyun Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşmeye hazırlanıyor.

Dostoyevski’nin eseri tiyatro sahnesine taşınıyor: Emin Alper yönetmen koltuğunda - 1

Oyun, 12 Ocak’ta Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirecek. Farklı uyarlaması ve sahne deneyimi ile özgün bir kara komedi sunacak "Öteki" oyunu sezon boyunca Maximum Uniq Hall, Zorlu PSM, CKM ve DasDas’ta sahnelenmeye devam edecek.

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