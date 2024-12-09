Dostoyevski'nin Öteki adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak

Dostoyevski’nin "Öteki" adlı zamansız eseri Emin Alper’in uyarlaması ve yönetimiyle tiyatro sahnesinde yeniden hayat buldu. Dostoyevski'nin insanın psikolojik derinliklerine ışık tutan romanından sahneye aktarılan kara komedi türündeki oyun, 19 Aralık ve 31 Ocak'ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 17 Ocak'ta ise Mall of Istanbul Biletinial Moi Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.

HANGİ İSİMLER SAHNEDE OLACAK?

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, Deniz Göktürk Kobanbay tarafından tasarlanan sahne düzeni, Ahmet Sesigürgil'in ışık tasarımı ve Okan Kaya'nın ses tasarımıyla sahneye kondu.

KONUSU



Oyunun hikayesi, bireyin karşısına tıpatıp kendisine benzeyen, ancak kişilik olarak zıt özelliklere sahip bir kişinin çıkmasıyla yaşanan içsel çatışmayı ele alıyor. Bu kişi, fiziksel benzerliğine karşın, bireyin nefret ettiği ve tahammül edemediği özelliklere sahip olmasına rağmen, aynı özellikler sayesinde bireyin ulaşamadığı hedeflere kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu durum, bireyin hem bu kişiye duyduğu kıskançlığı hem de onun yerinde olma isteğini ortaya çıkarıyor.



"Öteki", bireyin alter-egosu ve düşmanı arasında gidip gelen bu özgün hikaye ile izleyicilere çarpıcı bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor.

