Doug Liman'ın yeni projesi belli oldu
“Bay ve Bayan Smith” ve “Yarının Sınırında” gibi yapımlara imza atan ünlü yönetmen Doug Liman'ın sıradaki projesi belli oldu.
Stephen King’in 1978 tarihli eseri "The Stand" film oluyor. Deadline'ın haberine göre; Paramount Pictures imzalı filmin yönetmen koltuğunda oturacak isim belli oldu.
Daha önce Jumper, Bay ve Bayan Smith, Yarının Sınırında, Road House gibi projelerin yönetmen koltuğunda oturan Doug Liman, The Stand romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini üstlenecek.
Daha önce 1994 ve 2020 yıllarında mini dizi formatında yayınlanan eser, ilk kez beyazperdeye uyarlanacak. Filmin senaryosunu kimin kaleme alacağı ve kadrosu henüz belli değil.
Doug Liman
Stephen King'in en ikonik romanlarından biri olan ve 1978'de yayımlanan The Stand , insan yapımı bir salgının küresel nüfusun çoğunu yok etmesinden sonra iyi ve kötü arasındaki savaşı konu alıyor.
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