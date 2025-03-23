Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu İstanbul'da sahnelendi

Oyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı'nın da katılımlarıyla sahnelendi.



Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör V. Sükun Işıtan, Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Fatih Dokgöz ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gösterimde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın Dracula performansı seyircinin beğenisini kazandı.



Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği ve Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, dekoru ve ışık tasarımı, kostümleri ve dinamik sahne performanslarıyla dikkati çekiyor.



Transilvanya'nın yakışıklı, karizmatik, narsist ve zengin Kont Dracula'sının eğlenceli ve korkutucu dünyasını sahneye taşıyan oyunda, gotik atmosferle kara mizah harmanlanıyor.

