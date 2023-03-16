Drew Barrymore MTV Film ve TV Ödülleri'ni sunacak

Charlie’nin Melekleri yıldızı Drew Barrymore, MTV Film ve TV Ödülleri'nde sunuculuk yapacak. 48 yaşındaki oyuncu, 8 Mayıs'ta Los Angeles'taki Barker Hangar'da yapılacak ve televizyondan canlı yayınlanacak törende seyirci karşısına çıkacak.

Daha önce dokuz kez MTV ödüllerine aday gösterilen Barrymore, bugüne dek üç kez ödül kazandı.



Paramount Africa Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Monde Twala, yaptığı açıklamada "Drew Barrymore'un 2023 MTV Film ve TV Ödülleri'ni sunacağı haberini vermekten heyecan duyuyoruz" dedi.

“Yetenekli bir oyuncu ve yapımcı olarak Drew, yaratıcılığı, enerjisi ve eğlence tutkusuyla MTV markasının ruhunu temsil ediyor" diyen Twala, "Gösteriyi dünyanın dört bir yanındaki seyirciler için mutlaka görülmesi gereken bir etkinlik haline getirerek imza niteliğindeki çekiciliğini ve zekasını sahneye taşıyacağından eminiz. Unutulmaz bir kutlama gecesini, film ve televizyonun en iyilerini ödüllendirmeyi dört gözle bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

