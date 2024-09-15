Dua Lipa dünya turnesine çıkıyor!

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın Radical Optimism isimli albümü mayıs ayında müzikseverlerle buluştu. Üç Grammy ve yedi BRITS ödülüne sahip olan Dua Lipa, şimdi de dünya turnesine çıkıyor.
Şarkıcı "Radical Optimism" adlı turnesi kapsamında 43 konser tarihi açıkladı. Lipa, turnenin ilk konserini 5 Kasım'da Singapur'da verecek. Şarkıcı daha sonra Endonezya, Filipinler, Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerinde müzikseverlerle buluşacak.
Gelecek yılki turnenin 20 Mart'ta Avustralya'nın Melbourne kentindeki Rod Laver Arena'da bir gösteri ile başlaması planlanıyor.
Şarkıcı daha sonra Avrupa'ya geçip İspanya, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Belçika ve İngiltere'de konser verecek ve ardından sonbaharda Kuzey Amerika'ya geçecek.
Lipa’nın toplamda 11 şarkıdan oluşan yeni albümü ''Radical Optimism'', sanatçının 3. stüdyo albümü olma özelliğini taşıyor.
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