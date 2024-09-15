Dua Lipa dünya turnesine çıkıyor!

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın Radical Optimism isimli albümü mayıs ayında müzikseverlerle buluştu. Üç Grammy ve yedi BRITS ödülüne sahip olan Dua Lipa, şimdi de dünya turnesine çıkıyor.

Şarkıcı "Radical Optimism" adlı turnesi kapsamında 43 konser tarihi açıkladı. Lipa, turnenin ilk konserini 5 Kasım'da Singapur'da verecek. Şarkıcı daha sonra Endonezya, Filipinler, Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerinde müzikseverlerle buluşacak.

