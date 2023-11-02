Dua Lipa müzik kariyerinde yeni bir döneme giriyor: Houdini şarkısı yolda

Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri silmiş ve profil resmini de değiştirmişti. Sosyal medya hesaplarını temizleme veya silme işlemini daha önce birçok şarkıcı ve ünlü isim, yeni bir albüm ve proje öncesi sık sık yapmıştı.
28 yaşındaki şarkıcı yeni şarkısı "Houdini"yi duyurdu.
Müzik kariyerinde yeni bir döneme girmeye hazırlanan Lipa, 9 Ekim'de yeni parçasının müzikseverlerle buluşacağını duyurdu. Şarkıcının yeni albümünün 1970'ler esintisi taşıyacağı tahmin ediliyor.
Lipa'nın son albümü "Future Nostalgia" 2020 yılında piyasaya çıkmıştı.
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