Dua Lipa telif davasını kazandı

"Don't Start Now", "Physical" ve "One Kiss" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa sevilen şarkısı "Levitating" yüzünden mahkemelik oldu.



Artikal Sound System isimli müzik grubu, şarkının kendi eserlerinden alındığını öne sürdü. Grup, Lipa’nın şarkısının, kendilerinin 2017’de yayınladıkları "Live Your Life"a çok benzediğini iddia etti. L. Russell Brown ve Sandy Linzer adlı müzisyenler de benzer bir iddiayla mahkemeye başvurdu.



Variety'nin haberine göre, Dua Lipa telif hakkı davasında zafer kazandı. Mahkeme, şarkılar arasında benzerlik olduğunu ancak "hukuk meselesi olarak önemli bir benzerlik olmadığını ve dolayısıyla telif hakkı ihlali olamayacağına" karar verdi.