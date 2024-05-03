Dua Lipa'nın yeni albümü çıktı

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın Radical Optimism adlı albümü müzikseverlerle buluştu.

Dua Lipa'nın yeni albümü çıktı

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı 'nın Radical Optimism isimli yeni albümü çıktı. Üç Grammy ve yedi BRITS ödülüne sahip olan Dua Lipa’nın 3 tanesi geçtiğimiz aylarda yayımlanan toplamda 11 şarkıdan oluşan yeni albümü ''Radical Optimism'', sanatçının 3. stüdyo albümü olma özelliğini taşıyor.

Dua Lipa'nın yeni albümü çıktı - 1

''Radical Optimism'' albümü, 28 yaşındaki yıldızın son dönemde ürettiği 97 çalışması arasından özel olarak seçtiği şarkılardan oluşuyor.

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