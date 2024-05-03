Dua Lipa'nın yeni albümü çıktı

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın Radical Optimism isimli yeni albümü çıktı. Üç Grammy ve yedi BRITS ödülüne sahip olan Dua Lipa’nın 3 tanesi geçtiğimiz aylarda yayımlanan toplamda 11 şarkıdan oluşan yeni albümü ''Radical Optimism'', sanatçının 3. stüdyo albümü olma özelliğini taşıyor.

