Duayen sunucu Sir Michael Parkinson hayatını kaybetti

Yıldız isimlerle yaptığı söyleşi programı "Parkinson" ile tanınan İngiliz televizyon sunucusu Sir Michael Parkinson yaşamını kaybetti.

Duayen sunucu Sir Michael Parkinson hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz sunucu Sir Michael Parkinson hayatını kaybetti. Parkinson'un vefatını ailesini duyurdu.

BBC'nin aktardığına göre, ünlü sunucunun 'huzur içinde' yaşamını yitirdiği bildiren aile, konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Kısa bir hastalıktan sonra Sir Michael Parkinson, dün gece evinde ailesiyle birlikte huzur içinde vefat etti. Aile, kendilerine mahremiyet ve yas tutmaları için zaman verilmesini istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Duayen sunucu Sir Michael Parkinson hayatını kaybetti - 1

Parkinson, 1935’te İngiltere’nin Yorkshire şehrinde dünyaya geldi. Gazeteci olmadan önce İngiliz ordusunda görev yaptı. “Parkinson” programı ilk defa 1971’de BBC kanalında yayınlandı ve 11 yıl boyunca seyircisiyle buluştu.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...