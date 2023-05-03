Dune 2’den ilk görsel ve tanıtım

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan "Dune: Çöl Gezegeni"nin ilk bölümünün ardından gözler ikinci bölüme çevrildi.

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi olan "Dune: Part 2"nin 3 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.



İlk filmi ile büyük beğeni kazanan serinin ikinci filminden ilk afiş ve teaser fragmanı yayınlandı. Afişin ortaya çıkması ile birlikte filmdeki yeni oyuncular da kesinleşmiş oldu. Paylaşılan afişe göre ikinci filmde Timothée Chalamet ve Zendaya’ya Austin Butler ve Florence Pugh eşlik ediyor.