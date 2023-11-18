Dune 2'nin vizyon tarihi yine değişti (Dune 2 ne zaman sinemalarda?)

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filminin vizyon tarihi yine değişti.

Dune 2'nin vizyon tarihi yine değişti (Dune 2 ne zaman sinemalarda?)

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmiş ve filmin 15 Mart 2024'te vizyon gireceği açıklanmıştı. Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan filmin vizyon tarihi yine değişti.

Başrollerinde Timothee Chalamat ile Zendaya'nın yer aldığı Dune 2 filmi, 1 Mart 2024'te izleyiciyle buluşacak.

Dune 2'nin vizyon tarihi yine değişti (Dune 2 ne zaman sinemalarda?) - 1

Frank Herbert’in aynı adlı klasik bilimkurgu kitabından uyarlanan filmde Timothée Chalamet, yeniden Paul Atreides’i canlandırırken, kendisine yeni filmde Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da katılıyor.

Ayrıca ilk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson de yer alacak.

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