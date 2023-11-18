Dune 2'nin vizyon tarihi yine değişti (Dune 2 ne zaman sinemalarda?)

Frank Herbert’in aynı adlı klasik bilimkurgu kitabından uyarlanan filmde Timothée Chalamet, yeniden Paul Atreides’i canlandırırken, kendisine yeni filmde Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da katılıyor.



Ayrıca ilk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson de yer alacak.

