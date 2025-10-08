Dune 3 filmine geri sayım: Lady Jessica da dönüyor

Dune serisinin üçüncü halkası için çalışmalar sürüyor. İlk iki filmde Lady Jessica karakterine hayat veren Rebeca Ferguson yeni filmde rol alacağını duyurdu.

Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu Dune serisinin üçüncü filmi Dune 3 için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

İlk iki filmde Timothee Chalamet'in hayat verdiği Paul Atreides’in kaderini şekillendiren en önemli figürlerden biri olan Lady Jessica'yı canlandıran , yeni filmde rol alacağını doğruladı.

"SENARYO OLAĞANÜSTÜ"

IndieWire'a konuşan Ferguson, yeni filmdeki rolünün önceki yapımlara kıyasla daha küçük olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu filmde çok büyük bir rolüm yok, Jessica kitapta da neredeyse hiç yer almıyor. Aslında filmde olmamam gerekiyordu ama Denis’in küçük bir fikri vardı. Senaryo olağanüstü.”

Hazırlıkları süren Dune 3 filminin 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

