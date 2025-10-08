Dune 3 filmine geri sayım: Lady Jessica da dönüyor

İlk iki filmde Timothee Chalamet'in hayat verdiği Paul Atreides’in kaderini şekillendiren en önemli figürlerden biri olan Lady Jessica'yı canlandıran Rebeca Ferguson , yeni filmde rol alacağını doğruladı.

"SENARYO OLAĞANÜSTÜ"

IndieWire'a konuşan Ferguson, yeni filmdeki rolünün önceki yapımlara kıyasla daha küçük olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Bu filmde çok büyük bir rolüm yok, Jessica kitapta da neredeyse hiç yer almıyor. Aslında filmde olmamam gerekiyordu ama Denis’in küçük bir fikri vardı. Senaryo olağanüstü.”



Hazırlıkları süren Dune 3 filminin 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor.