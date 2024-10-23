Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 müzikleri, Oscar yarışında yer almayacak

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin Oscar yarışında güçlü bir aday olduğu düşünülüyor. Ancak film müzikleri Oscar'lara uygunluk koşullarını karşılayamadı.



Hans Zimmer imzalı film müzikleri, Akademi'nin önceden var olan müzik sınırını aşması nedeniyle bu yılki Oscar'lara sunulmaya uygun bulunmadı. Bu nedenle film, en iyi orijinal müzik kategorisinde aday gösterileyecek

