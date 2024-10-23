Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 müzikleri, Oscar yarışında yer almayacak
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'nin müzikleri, Oscar Ödülleri'nde aday gösterilemeyecek.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin Oscar yarışında güçlü bir aday olduğu düşünülüyor. Ancak film müzikleri Oscar'lara uygunluk koşullarını karşılayamadı.
Hans Zimmer imzalı film müzikleri, Akademi'nin önceden var olan müzik sınırını aşması nedeniyle bu yılki Oscar'lara sunulmaya uygun bulunmadı. Bu nedenle film, en iyi orijinal müzik kategorisinde aday gösterileyecek
NEDEN ADAY GÖSTERİLEMEYECEK?
Akademi'nin kurallarına göre devam filmlerinde kullanılan müzikler, serinin önceki filmlerinden kullanılan müzik ve temaların yüzde 20'sinden fazla kullanılmamalı.
Zimmer'ın, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminde kullandığı müzikler, 2021'deki Dune filmindeki çalışmasından önemli öğeler içerdiğinden, uygunluk kriterlerinin dışında kalıyor.
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM 2 HAKKINDA
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, Dune: Çöl Gezegeni'nin devam filmi 1 Mart'ta vizyona girdi. Filmde Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder.
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