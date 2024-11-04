Dune serisini izlemek istemiyor: Quentin Tarantino nedenini açıkladı

"Dune'u (Lynch'in versiyonunu) birkaç kez izledim. O hikayeyi yeniden izlememe gerek yok. Baharat solucanlarını görmeme gerek yok. Benim 'baharat' kelimesinin bu kadar dramatik bir şekilde söylendiği bir filmi izlememe gerek yok."

Usta yönetmen Tarantino, bu kararının sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

"Ucuz Roman", "Soysuzlar Çetesi", "Bir Zamanlar... Hollywood 'da", "Rezervuar Köpekleri", "Kill Bill" gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino , Bret Easton Ellis'in podcast'ine konuk oldu.

Frank Herbert'ın 1965 tarihli bilimkurgu romanı Dune, daha önce 1984'te David Lynch tarafından uyarlanmıştı.

"BİR YENİDEN ÇEVRİMİN ARDINDAN DİĞERİ GELİYOR"

Ripley ve Shogun gibi dizileri de örnek gösteren usta yönetmen, yeniden çevrim kültürünün aşırıya kaçtığını "Bir yeniden çevrimin ardından bir diğeri geliyor. İnsanlar bana 'Dune'u izledin mi?', 'Ripley'yi izledin mi?', 'Shogun'ı izledin mi?' diye soruyor. Ben de 'Hayır, hayır, hayır, hayır' diyorum" sözleriyle vurguladı.

Patricia Highsmith'in Yetenekli Bay Ripley'yi (The Talented Mr. Ripley) daha önce 1999'da bir filme, James Clavell'ın Shogun'ı da 1980'de bir televizyon mini dizisine uyarlanmıştı.