Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve kariyerinin en riskli filmini açıkladı
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve, son röportajında kariyeri hakkında konuştu.
Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve, BFI Londra Film Festivali kapsamında Britanyalı aktör ve komedyen Brett Goldstein'le konuştu.
Villeneuve, başrollerini Harrison Ford ve Ryan Gosling'in paylaştığı 2017 yapımı "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı"nı (Blade Runner 2049) kariyerinin en riskli filmlerinden biri olarak gördüğünü de açıkladı.
"BİR BİLİMKURGU ÇEKİP HER ŞEYİ RİSKE ATARSAM GÜZEL OLUR"
"Geçmişte birkaç bilimkurguyu ve büyük filmleri reddettim çünkü açgözlü değildim" diyen ünlü yönetmen, "Ama Sicario'dan sonra Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi bir projeyi taşıyabileceğimi hissettim. Dedim ki, 'Tamam, eğer büyük bir bilimkurgu filmi çekip her şeyi riske atarsam güzel olur. En sevdiğim filmin devamını çekmek kariyerimi sonlandırmak için güzel bir yol' Bunun çok romantik olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.
Ridley Scott imzalı bilimkurgu destanı Bıçak Sırtı'nın (Blade Runner) büyük beğeni toplayan devamı, ABD gişelerinde 270 milyon doların üzerinde hasılat elde etmişti.
SCOTT YERİNE BIÇAK SIRTI'NA NASIL DAHİL OLDU?
Villeneuve, kendini nasıl Scott'ın çekmesi planlanan devam filmini yönetirken bulduğunu da "Tutsak'ı (Prisoners) çekerken, bir gün yöneticiler 'Ridley Scott yan odada. Size söylemememiz gerekiyor ama Bıçak Sırtı'nın devam filmini çekiyoruz' dedi. 'Vay canına' dedim" sözleriyle anlattı.
Sonra Sicario'yu çekerken bir telefon aldığını anlatan Villeneuve, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı'nı yönetmesi için teklif almasıyla ilgili de "Ridley çok üretken, aşırı meşgul bir yönetmen. Ben bir film yönetirken, Ridley üç şey yapıyor. Sanırım Harrison Ford beklemekten sıkılmıştı" ifadelerini kullandı.
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