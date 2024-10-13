Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve kariyerinin en riskli filmini açıkladı

Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve, BFI Londra Film Festivali kapsamında Britanyalı aktör ve komedyen Brett Goldstein'le konuştu.



Villeneuve, başrollerini Harrison Ford ve Ryan Gosling'in paylaştığı 2017 yapımı "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı"nı (Blade Runner 2049) kariyerinin en riskli filmlerinden biri olarak gördüğünü de açıkladı.



"BİR BİLİMKURGU ÇEKİP HER ŞEYİ RİSKE ATARSAM GÜZEL OLUR"

"Geçmişte birkaç bilimkurguyu ve büyük filmleri reddettim çünkü açgözlü değildim" diyen ünlü yönetmen, "Ama Sicario'dan sonra Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi bir projeyi taşıyabileceğimi hissettim. Dedim ki, 'Tamam, eğer büyük bir bilimkurgu filmi çekip her şeyi riske atarsam güzel olur. En sevdiğim filmin devamını çekmek kariyerimi sonlandırmak için güzel bir yol' Bunun çok romantik olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

