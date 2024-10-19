Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve müjdeyi verdi

Deadline'a konuşan yönetmen, "Bölüm İki'nin ardından ara vereceğimi, ormana gidip vakit geçireceğimi düşünmüştüm. Ancak oralar bana pek uymadı ve kamera arkasına düşündüğümden daha hızlı döneceğim" ifadelerini kullandı.

Yönetmen, Dune Messiah'ın senaryosunu yazmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dune serisinin üçüncü filmi, son filmde yaşananlardan 12 yıl sonrasını konu alacak. Yönetmen yeni filmle ilgili "Bu seferki yolculukları, hikayeleri farklı ve bu yüzden her zaman şunu söylüyorum, aynı dünya olsa da yeni koşullara sahip yeni bir film olacak" ifadelerine yer verdi.



KARİYERİNİN EN RİSKLİ FİLMİNİ AÇIKLADI



Öte yandan, Villeneuve, başrollerini Harrison Ford ve Ryan Gosling'in paylaştığı 2017 yapımı "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı"nı (Blade Runner 2049) kariyerinin en riskli filmlerinden biri olarak gördüğünü açıklamıştı.



"BİR BİLİMKURGU ÇEKİP HER ŞEYİ RİSKE ATARSAM GÜZEL OLUR"



"Geçmişte birkaç bilimkurguyu ve büyük filmleri reddettim çünkü açgözlü değildim" diyen ünlü yönetmen, "Ama Sicario'dan sonra Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi bir projeyi taşıyabileceğimi hissettim. Dedim ki, 'Tamam, eğer büyük bir bilimkurgu filmi çekip her şeyi riske atarsam güzel olur. En sevdiğim filmin devamını çekmek kariyerimi sonlandırmak için güzel bir yol' Bunun çok romantik olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.