"Dune" yönetmeni Denis Villeneuve Onur Nişanı'na layık görüldü

Ünlü yönetmen Denis Villeneuve, Paris'te Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından Onur Nişanı'na (Légion d'honneur) layık görüldü.

"Dune" yönetmeni Denis Villeneuve Onur Nişanı'na layık görüldü

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve, Onur Nişanı'na (Légion d'honneur) layık görüldü. Serinin üçüncü filmi için hazırlıklar sürerken Denis Villeneuve, Paris'te Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından onurlandırıldı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, yönetmen ile poz verdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Fransız yönetmen, Dune serisi, Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 gibi yapımlarla tanınıyor.

Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve kariyerinin en riskli filmini açıkladı

Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve kariyerinin en riskli filmini açıkladı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...