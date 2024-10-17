"Dune" yönetmeni Denis Villeneuve Onur Nişanı'na layık görüldü

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, yönetmen ile poz verdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve, Onur Nişanı 'na (Légion d'honneur) layık görüldü. Serinin üçüncü filmi için hazırlıklar sürerken Denis Villeneuve, Paris'te Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından onurlandırıldı.

🎬 Très heureuse de remettre ce jour les insignes de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres au grand cinéaste Denis Villeneuve. Cette distinction récompense son immense talent, sa carrière et ses œuvres qui contribuent au rayonnement de talents francophones du cinéma à… pic.twitter.com/7CtydJX0YK