Dune'da rol alan Josh Brolin'den Oscar tepkisi

Usta oyuncu Josh Brolin, Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve'ün bir kez daha Oscar'da en iyi yönetmen dalında aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

"GÖRÜNEN O Kİ OYUNCULUĞU BIRAKIYORUM"

Daha önce bu ikinci kez olursa oyunculuğu bırakacağını söyleyen Brolin, sosyal medya hesabından "Dune'un en iyi film adaylığına, sinematografide Greig Fraser'a, en iyi görsel efektler, prodüksiyon tasarımı ve ses için Patrice'e (Vermett) tebriklerimi iletmek istiyorum.Görünen o ki oyunculuğu bırakıyorum çünkü Denis Villeneuve aday gösterilmedi. Bu işler böyle ilerliyor. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Sorun yok" paylaşımını yaptı.