Dune'da rol alan Josh Brolin'den Oscar tepkisi
Dune'un oyuncularından Josh Brolin, serinin yönetmeni Denis Villeneuve'ün bir kez daha en iyi yönetmen dalında Oscar yarışının dışında bırakılmasına tepki gösterdi.
Usta oyuncu Josh Brolin, Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve'ün bir kez daha Oscar'da en iyi yönetmen dalında aday gösterilmemesine tepki gösterdi.
"GÖRÜNEN O Kİ OYUNCULUĞU BIRAKIYORUM"
Daha önce bu ikinci kez olursa oyunculuğu bırakacağını söyleyen Brolin, sosyal medya hesabından "Dune'un en iyi film adaylığına, sinematografide Greig Fraser'a, en iyi görsel efektler, prodüksiyon tasarımı ve ses için Patrice'e (Vermett) tebriklerimi iletmek istiyorum.Görünen o ki oyunculuğu bırakıyorum çünkü Denis Villeneuve aday gösterilmedi. Bu işler böyle ilerliyor. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Sorun yok" paylaşımını yaptı.
"JOE VE DENIS BUNU HAK EDİYORSUNUZ"
Ünlü oyuncu, sözlerine "Joe Walker ve Denis bunu hak ediyorsunuz. Harika bir film. İlkinden bile daha iyiydi. Takdir alanlar kesinlikle bunu hak ediyor. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum. Herkesi tebrik ederim" diye devam etti.
SERİNİN İKİNCİ FİLMİNE OSCAR YARIŞINDA 5 DALDA ADAYLIK
Dune: Çöl Gezegeni gösterime girdiği yıl farklı kategorilerde 10 Oscar adaylığı kazanmışken Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki 2025'te yalnızca 5 dalda aday gösterildi.
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