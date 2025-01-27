Dune'da rol alan Josh Brolin'den Oscar tepkisi

Dune'un oyuncularından Josh Brolin, serinin yönetmeni Denis Villeneuve'ün bir kez daha en iyi yönetmen dalında Oscar yarışının dışında bırakılmasına tepki gösterdi.

Dune'da rol alan Josh Brolin'den Oscar tepkisi

Usta oyuncu Josh Brolin, Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve'ün bir kez daha 'da en iyi yönetmen dalında aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

"GÖRÜNEN O Kİ OYUNCULUĞU BIRAKIYORUM"

Daha önce bu ikinci kez olursa oyunculuğu bırakacağını söyleyen Brolin, sosyal medya hesabından "Dune'un en iyi adaylığına, sinematografide Greig Fraser'a, en iyi görsel efektler, prodüksiyon tasarımı ve ses için Patrice'e (Vermett) tebriklerimi iletmek istiyorum.Görünen o ki oyunculuğu bırakıyorum çünkü Denis Villeneuve aday gösterilmedi. Bu işler böyle ilerliyor. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Sorun yok" paylaşımını yaptı.

Dune'da rol alan Josh Brolin'den Oscar tepkisi - 1

"JOE VE DENIS BUNU HAK EDİYORSUNUZ"

Ünlü oyuncu, sözlerine "Joe Walker ve Denis bunu hak ediyorsunuz. Harika bir . İlkinden bile daha iyiydi. Takdir alanlar kesinlikle bunu hak ediyor. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum. Herkesi tebrik ederim" diye devam etti.

2025 Oscar adayları açıklandı (97. Oscar Ödülleri)

2025 Oscar adayları açıklandı (97. Oscar Ödülleri)

Haberi Görüntüle

SERİNİN İKİNCİ FİLMİNE OSCAR YARIŞINDA 5 DALDA ADAYLIK

Dune: Çöl Gezegeni gösterime girdiği yıl farklı kategorilerde 10 adaylığı kazanmışken Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki 2025'te yalnızca 5 dalda aday gösterildi.

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...