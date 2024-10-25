Dünya çapında gündem olan "Duvara bantlanmış muz" tekrar satışa çıkıyor

Sotheby's müzayede evinden yapılan duyuruya göre, eserin üç kopyasından biri yeniden satışa çıkacak. Bu sefer eserin 1-1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın Komedyen (Comedian) adı verilen "Duvara bantlanmış muz" çalışması, 2019 yılında 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Duvara bantla yapıştırılan sıradan bir muzun binlerce dolara alıcı bulması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmış ve sanatın anlamına dair tartışmalara yol açmıştı.

"BU BİR ŞAKA DEĞİL"



Sanatçı Cattelan, verdiği bir röportajda "Comedian"ı bir yorum çalışması olarak tanımladı. 2021'de Art Newspaper'a verdiği röportajda bunun "bir şaka olmadığını" söyledi ve viral olan eseri "değer verdiğimiz şeylerin bir yansıması" olarak adlandırdı.

Sanatçı Cattelan ve Fransız sanat galerisi Perrotin, 5 yıl önce Art Basel Miami Beach fuarında “Comedian”ı sergilediklerinde dünya çapında gündem olmuştu.

Eser, Miami'deki bir marketten alınan bir muz kullanılarak yaratılmıştı, ancak galeri sanatçının talimatları doğrultusunda bunun değiştirilebileceğini söyledi.