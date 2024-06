Dünya çapında sanat turu (24 - 30 Haziran 2024)

Grammy ödüllü Kanadalı sanatçı Bryan Adams, Norveç turnesi kapsamında 26 Haziran'da Bergen, 30 Haziran'da ise Trondheim kentinde konser verecek.



Müzik dünyasına 60 yılı aşkın süredir damga vuran The Rolling Stones, 27 ve 30 Haziran'da ABD'nin Chicago kentinde sahne alacak.



Alman rock grubu Rammstein, dünya turnesine 27 ve 28 Haziran'da Belçika'nın Oostende kentindeki konseriyle devam edecek.



Kariyeri boyunca 17 Grammy ödülüne layık görülen İngiliz müzisyen Sting, yarın Paris'te hayranlarıyla buluşacak.



ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, 28 ve 30 Haziran'da Dublin'de sahne alacak.



Foo Fighters, yarın Cardiff, 27 Haziran'da ise Birmingham konserleriyle dünya turnesini sürdürecek.



Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, 26 Haziran'da Viyana, 29 Haziran'da Zürih'te konser verecek.



Green Day yarın Glasgow, 29 Haziran'da da Londra'da sevenleriyle buluşacak.



ABD'li rap yıldızı Travis Scott, 28 Haziran'da Hollanda'nın Arnhem kentinde konser verecek.



İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, 26 Haziran'da Kopenhag'da sahne alacak.



Oasis grubunun solisti Liam Gallagher, 27 ve 28 Haziran'da Manchester'da solo olarak sahneye çıkacak.



SERGİLER VE FUARLAR

Bu hafta Güney Kore'de 26-30 Haziran'da, Kore Yayıncılar Birliğinin organizasyonuyla "Seul Uluslararası Kitap Fuarı" gerçekleştirilecek. Seul'deki fuar alanı COEX'te düzenlenecek etkinlikte birçok ülkeden yayınevi bulunacak.



Sanat fuarlarında ise Londra'da bu yıl ikincisi düzenlenecek "The Treasure House" fuarı öne çıkıyor. Farklı disiplinlerden sanat çalışmalarının sergileneceği fuar, 27 Haziran'da kapılarını sanatseverlere açacak.



FİLM FESTİVALLERİ



Almanya'da 28 Haziran'da "Münih Uluslararası Film Festivali", 41'inci kez sinemaseverleri ağırlayacak. Farklı ülkelerden ses getiren filmlerin gösterileceği festivalde 11 ayrı dalda en iyi filmlere ödül verilecek.





"Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali" 28 Haziran'da Çekya'da başlayacak. Festivale onur konuğu olarak katılacak Hollywood oyuncusu Viggo Mortensen'e ödül takdim edilecek.



Fransa'da yarın, "Marsilya Uluslararası Belgesel Festivali" başlayacak. Bu yıl 50 belgeselin gösterileceği festivalde Uluslararası ve Ulusal Yarışma kapsamında en iyi yapımlara ödüller verilecek. Festival 30 Haziran'da sona erecek.



ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER



Ünlü yönetmen Nag Ashwin'in yeni filmi "Kalki 2898-AD" ve ABD'li televizyoncu Mike Rowe'un sunduğu "Something to Stand For with Mike Rowe" belgeseli 27 Haziran'da vizyona girecek.



Emma Stone'un başrolde oynadığı komedi filmi "Kinds of Kindness", Kevin Costner'ın yazıp yönettiği ve başrolde yer aldığı western filmi "Horizon: An American Saga-Chapter 1", Michael Sarnoski'nin yönettiği korku filmi "A Quiet Place: Day One", Annie Baker'ın yazıp yönettiği "Janet Planet" ve Ron Chapman'ın yönettiği "Revival69: The Concert That Rocked the World" belgeseli 28 Haziran'da ABD'de sinemaseverlerle buluşacak.