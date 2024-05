Dünya çapında sanat turu (27 Mayıs - 2 Haziran 2024)

Piyanist Fazıl Say, Almanya turnesinin ilk ayağı kapsamında yarın ülkenin kuzeybatısındaki Leer kentinde konser verecek. İstanbul konserleri büyük ilgi gören Alman rock grubu Scorpions, yarın Kazakistan'ın Almatı, 31 Mayıs'ta ise Gürcistan'ın Ozurgeti kentinde dünya turnesini sürdürecek.



Rock grubu The Rolling Stones, dünya turnesine 30 Mayıs'ta ABD'nin Massachusetts eyaletinde vereceği konserle devam edecek.



Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, 2 Haziran'da Fransa'nın Lyon kentinde hayranlarıyla buluşacak.



Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, dünya turnesine 29 Mayıs'ta Sevilla konseriyle devam edecek.



The Eagles, veda turnesi kapsamında 31 Mayıs ve 1 Haziran'da Manchester'da sahne alacak.



Blues müzisyeni ve gitarist Eric Clapton, devam eden dünya turnesi kapsamında bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, 29 Mayıs'ta Decines Charpieu kentinde hayranlarıyla buluşacak.



Country müzisyeni George Strait, 2024 dünya turnesine 1 Haziran'da Kuzey Carolina'daki konseriyle başlayacak.



ABD'li ünlü müzik grubu Green Day, bu yılki dünya turnesine 30 Mayıs'ta İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde vereceği konserle başlayacak.



Ünlü rock grubu Red Hot Chili Peppers, yarın ve 31 Mayıs'ta, ABD'nin Washington eyaletinde iki konser verecek.



İngiliz müzisyen Sting, 29 Mayıs'ta Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, 31 Mayıs'ta Budapeşte'de, 1 Haziran'da ise Bratislava'da sahneye çıkacak.



ABD'li müzisyen Bruce Springsteen yarın Prag'da konser verecek.



Avrupa turnesi büyük ilgi gören Alman metal grubu Rammstein, 30 Mayıs'ta Atina'da sahne alacak.



SERGİLER VE FUARLAR



Fransa'nın Bordeaux kentinde bu yıl 3. kez düzenlenecek "BAD+" çağdaş sanat fuarı, 31 Mayıs'ta sanatseverlere kapılarını açacak.



Farklı ülkelerden yenilikçi çağdaş sanat örneklerinin görülebileceği etkinlik, 2 Haziran'a kadar sürecek.



ABD'nin Minnesota eyaletinde ise her yıl düzenlenen "Edina Sanat Fuarı", bu sene 31 Mayıs ile 1 Haziran arasında yapılacak.



Bu yıl ABD genelinden 280 sanatçının katılacağı fuar, eyalette 50 yıldan fazladır düzenleniyor.

FİLM FESTİVALLERİ

Londra'da Müslüman film yapımcıları ve sinemacı adaylarının bir araya geleceği "Uluslararası Müslüman Film Festivali", 30 Mayıs'ta kapılarını açacak.



Festival yarışmasında finale kalan kısa ve uzun metrajlı filmlerin gösterileceği etkinliğin yarışma jürisinde Asif Kapadia, Neila Butt, Tas Brooker, Leon Oteng, Youssef Kerkour ve Claudia Yusef yer alıyor.



Endonezya'nın Bali adasında her yıl düzenlenen "Bali Uluslararası Film Festivali", 1 Haziran'da başlayacak.



Festival kapsamında 25 ülkeden 60 film gösterilirken 45 film, dünya prömiyerini yapacak.



ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Auschwitz toplama kampını konu eden "The Commandant's Shadow" belgeseli 29 Mayıs'ta ABD sinemalarında olacak.



Chris Nash'in yönettiği gerilim filmi "In a Violent Nature", Robert De Niro'nun başrolde oynadığı komedi filmi "Ezra", Viggo Mortensen imzalı Western drama filmi "The Dead Don't Hurt", Castille Landon'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filmi "Summer Camp" ve Pablo Berger imzalı animasyon filmi "Robot Dreams" 31 Mayıs'ta ABD'de vizyona girecek.