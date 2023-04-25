Dünya Dans Günü Minkus Gecesi ile kutlanıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), modern balenin yaratıcısı Jean Georges Noverre'nin doğum günü anısına her sene 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü'nde, Kadıköylü sanatseverleri Süreyya Operası'nda bale ile buluşturacak. Düzenlenen Minkus Gecesi'nde klasik bale repertuvarında önemli yere sahip, Ludwig Minkus'un müzikleri ile hareket bulan bale eserlerinin en zor ve güzel bölümlerinden oluşan bir seçki sahnelenecek.



İDOB sanatçıları etkinlikte Paquita'dan "Pas de Deux", La Bayadere'den "Grand Vals", 'Gamzatti -Solar "Pas de Deux", "Saray Dansı", "Altın İdol'ün Dansı", "Hint Dansı (Indus)", "Pas d'Action", "Gölgelerin Krallığı" ve Don Kişot 'tan "Grand Pas de Deux" bölümlerini sunacak.



Eserleri, Berfu Elmas , Ami Naito, Berin Kocabaşoğlu, Mustafa Çağatay Özmen, Yılmaz Berkay Günay, Mehmet Nuri Arkan, Can Bezirganoğlu, Merve Topaldemir , Asena Ökte, Elifsu Pamukçu, Naz Özakıncı Büklü, Sanem Şilliler, Melis Gülmen, Eda Y. Dürüm, Buket Polat, Naz Kurtuluş, Nisa Deniz Ekmekçi, Ezgi Gemalmaz, Zeynep İşçimenler, Hazal Çoruk Tunay, Ecem Ovat, Dilara Çakmak, Ege Timoçin, Naz Kurtuluş, Zeynep Güçoğlu, Elifsu Pamukçu, Ayşe Aras, Alican Güçoğlu, Ali Türkkan, Deniz Polat, Cem Çelik, Cenk Tan Karayel, Berkay Topçuoğlu, Tufan Elitaş, Ayça Anıl, Nehir Ayhan, Gökçe Çimen, Dilara Çakmak, Zeynep Sude Taşdelen, Yağmur Uzşen yorumlayacak.



LUDWİG MINKUS



Avusturyalı bale müziği bestecisi, keman virtüözü ve öğretmeni Ludwig Minkus, 1826'da dünyaya geldi. Rusya'daki St. Petersburg İmparatorluk Tiyatroları'nda resmi bale müziği bestecisi olarak görev yaparken yazdığı müziklerle tanınan sanatçı, kariyeri boyunca, ünlü bale ustaları Arthur Saint- Leon ve Marius Petipa tarafından sahnelenen orijinal eserler ve çok sayıda yeniden düzenleme için besteler yaptı. "La Source" (1866), "Don Kişot" (1869) ve "La Bayadere" (1877) gibi klasikleşmiş eserlere imza atan Minkus, 1917'de yaşamını yitirdi.

