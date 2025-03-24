Dünya Tiyatrolar Günü'nde ücretsiz oyun sahnelenecek
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Gününde Çiçu adlı yeni oyununu seyirciyle ücretsiz buluşturacak.
Kuruluşunun 7. yılını coşkuyla kutlayacak olan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününe özel etkinlik düzenliyor. Bu anlamlı günde, 'Çiçu' adlı yeni oyun, ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.
Çiçu, 27 Mart Perşembe günü 20.30’da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi'nde tiyatro severlerle buluşacak. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi gösterim için rezervasyon gerektiğini belirterek tüm vatandaşları oyunlarını izlemeye davet etti.
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