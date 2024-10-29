Dünya Varmış filminin afişi paylaşıldı

Seyircileri distopik bir geleceğe götüren filmin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın gibi isimler yer alıyor.



Yönetmenliğini Ali Adnan Özgür'ün üstlendiği, senaryosunu Özgür ile Sarp Bozkurt'un kaleme aldığı filmde kullanılan özel tasarım kostümler, görsel efekt uygulamaları ve mekanlar da dikkati çekiyor. İşte filmin merakla beklenen afişi...