Dünya Varmış filminin Bodrum çekimleri tamamlandı

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği post-apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi Dünya Varmış’ın Bodrum etabı tamamlandı. Dört haftalık bir sürecin ardından çekimlerine İstanbul’da devam etmeye hazırlanan ekip keyifli bir yemek organizasyonunda bir araya geldi. Engin Altan Düzyatan , Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ali Adnan Özgür’le birlikte tüm ekibin katıldığı yemek eğlenceli anlara sahne oldu. Yönetmen Ali Adnan Özgür özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

FİLM HAKKINDA



Denenmemiş konseptiyle sinema seyircilerinin ilgisini çekmeye hazırlanan Dünya Varmış filmi, İstanbul çekimlerinin hemen ardından post-prodüksiyon sürecine başlayacak. Heyecan, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar gelecekten günümüze gelip beyazperdeye yansıyacak.



Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun’nun paylaştığı film dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlıyor. Her şeyi önceden bilen ‘Kadimler’ adında gizli bir oluşumun, seçilmiş kişilerden oluşan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için inşa ettikleri sığınak otelde heyecan ve gizem dolu günler yaşanıyor.

Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Dünya Varmış’ kadrosundaki yıldız isimlerle 2024’ün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday.