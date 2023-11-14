Dünyaca ünlü Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi ilk kez Türkiye'de

Bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan proje, ziyaretçilerini adeta bir anatomi safarisine çıkarıyor. Teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı sunarak hayvan iç organlarının karmaşıklığını ve farklı türlerin anatomilerini anlaşılır bir şekilde sunan sergi, aynı zamanda 7'den 70'e tüm ziyaretçileri hayvan yaşamına daha fazla saygı göstermeye teşvik ediyor.



6 kıtada, 34 ülke ve 140 şehirde 50 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan sergi, tüm zamanların en uzun süre açık kalan sergisi olarak da biliniyor.