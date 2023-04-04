Dünyaca ünlü gitar virtüözü Steve Vai Türkiye'ye geliyor

Grammy tarihine damgasını vuran ABD'li besteci, gitarist ve prodüktör Steve Vai, geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü İnviolate'in Avrupa turnesi kapsamında 18 Nisan'da Ankara Congresium'da, 19 Nisan'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sahnede olacak.



Bugüne dek 15 milyondan fazla albüm satan usta virtüöz, son albümü Inviolate dışında kariyerinin en önemli şarkılarını çalacak.



30 yıllık kariyeri boyunca enstrümantal rock'tan hard rock'a, heavy metalden progressive rock'a pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren Steve Vai, 1980 yılından bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara ilham kaynağı oldu.



Birçok farklı dergi ve web sitesi tarafından hazırlanan en iyi gitarist listelerinde defalarca yer bulan Steve Vai, Alcatrazz, David Lee Roth ve Whitesnake, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, M83, Travis Barker, Devin Townsend, Zakk Wylde ve Terry Bozzio'nun da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimlerle de çalıştı.

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