Dünyaca ünlü isimler, bu yıl Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak

Folk rock sahnesinin başarılı isimlerinden Frank Turner, İstanbul'daki ilk konserini 16 Mart'ta Narmanlı Han'da verecek. Bugüne kadar yayımladığı 10 stüdyo albümüyle geniş hayran kitlesine ulaşan İngiliz müzisyen, özellikle "No Man's Land" albümüyle büyük ilgi gördü.



Alman heavy metal gitaristi Axel Rudi Pell, kariyerinin ilk konseri için 22 Mart'ta İstanbul JJ Arena'da sahnede olacak.



Keman virtüözü Javadoff, BKM Mutfak ve Globe Group organizasyonuyla 22 Mart'ta Ankara'da MEB Şura ve 23 Mart'ta İstanbul'da Moi Sahne'de dinleyicileriyle buluşacak.



Klasik rock ile heavy metal melodilerini bebop stilinde yorumlayan ve 2001 yılında kurulan Alex Skolnick Trio müzik grubu, "Prove You're Not A Robot" turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek.



Testament'in kurucu gitaristi, caz virtüözü Alex Skolnick, davulda Matt Zebroski ve basta Nathan Peck, 28 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verecek.



Belçikalı sanatçı Jasper Steverlinck, 5 Nisan'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) İstanbullu dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Steverlinck, solo albümleriyle gerçekleştirdiği kapalı gişe turnelerin ardından yeni albümü "The Healing"ı, bu yıl 31 Ocak'ta yayımlamıştı.



Rock müziğin ünlü sopranolarından Tarja Turunen, Nightwish grubunda birlikte çalıştığı solist ve bas gitarist Marko Hietala ile 10 Nisan'da JJ Arena'da dinleyici karşısında olacak.



Accept'in eski solisti Udo Dirkschneider, solo grubu UDO ile 11 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta sevilen parçalarını seslendirecek.



Belçikalı grup Hooverphonic, 12 Nisan'da İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, 13 Nisan'da Ankara Jolly Joker'de, 14 Nisan'da ise İzmir Hangout PSM'de sahne alacak.



Baby Lasagna adıyla tanınan Hırvat şarkıcı Marko Purisic, "Meow Back Tour" turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek. "Rim Tim Tagi Dim" ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hırvatistan'a ikincilik getiren 29 yaşındaki şarkıcı, 24 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser gerçekleştirecek.



Norveçli indie folk-pop ikilisi Kings of Convenience 28 Mayıs'ta, Avustralyalı Glass Beams grubu 29 Mayıs'ta, İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C 29 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.



Tam adı Aurora Aksnes olan Norveçli sanatçı Aurora, 6 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da konser verecek. Alternatif pop ve elektronik müzik seslendiren sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 12 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.



Tarzlarını "hunnu rock" olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu The HU 16 Temmuz'da, Grammy ödüllü progresif metal grubu Dream Theater ise 27 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.



In Flames grubunun kurucularından oluşan, İsveç melodik death metal grubu The Halo Effect, Epifoni ve Stagepass ortaklığıyla 22 Kasım'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser gerçekleştirecek.



Alman müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann ise 6 Aralık'ta İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.