Dünyaca ünlü isimler sahnede! 2025 yılının merakla beklenen turneleri

Yıllar sonra bir araya gelen Oasis, stadyum konserleriyle binlerce insana müzik şöleni yaşatan Coldplay ve daha birçok isim bu sene dünya turnesine çıkıyor. Variety, 2025 yılının en çok beklenen dünya turnelerini bir araya getirdi.



Şu sıralar dünya turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşan Billie Eilish, Avustralya, Avrupa, Birleşik Krallık ve İrlanda'da konser verecek.

"Chromakopia" albümüyle adından söz ettiren Tyler, the Creator konserlerinde Lil Yachty ve Paris Texas gibi isimleri ağırlayacak.

2024 yılına damga İngiliz şarkıcı Charlie XCX, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da müzikseverlerle buluşacak.

Latin şarkıcı Bad Bunny, Porto Riko'da konser verecek.

Grammy ödüllü rapçi Kendrick Lamar ise SZA ile birlikte Kuzey Amerika'da turneye çıkıyor.