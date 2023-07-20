Dünyaca ünlü keman virtüözü Lindsey Stirling İstanbul'da sahne aldı

Stirling, Türkiye'ye son gelişinden bu yana uzun zaman geçtiğini belirterek, "Bu harika ülkeye beni tekrar getirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde ünlü virtüöz, seyircilere coşkulu dakikalar yaşattı.



LINDSEY STIRLING HAKKINDA



Kendi ismini taşıyan ilk albümünü 2012'de çıkaran Lindsey Stirling, şimdiye kadar 6 stüdyo albümüne imza attı. Kariyeri boyunca 2 Billboard Müzik Ödülü kazanan Stirling'in 2017'deki "Warmer in Winter" albümü, Billboard, Amazon ve iTunes'un "Tatil Albümü" listelerinde 1 numaraya yükseldi.



Sosyal medya sayesinde hayran kitlesini büyüten ünlü virtüöz, Forbes dergisinin "2015 Dünyanın En Çok Kazanan YouTube Yıldızları" listesinde 4. sıraya yerleşti.

