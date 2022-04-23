Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura Türkiye’ye geliyor

İstanbul’da 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda dünyaca ünlü metal grubu Sepultura sahne alacak.

Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura Türkiye’ye geliyor

Haberler 23.04.2022 - 17:13

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Milyonfest Metal Kampı 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta yapılacak. Müzikseverlerin 3 gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı Milyonfest Metal Kampı’nda birçok sanatçı sahne alacak.

SAHNE ALACAK İSİMLER

Festivalde Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble’ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar konser verecek.

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