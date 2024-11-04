Dünyaca ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones hayatını kaybetti
Michael Jackson'ın efsane "Thriller" albümünün yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yapımcının ölüm haberini sözcüsü duyurdu.
Müzik yapımcısı ve sayısız yıldızın albümlerine imza atarak onları gösteri dünyasına kazandıran, Frank Sinatra ve Ray Charles gibi sayısız sanatçının kariyerine imza atan Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Jones'un basın sözcüsü Arnold Robinson, efsane yapımcının dün gece Los Angeles'ın Bel Air bölgesindeki evinde ailesinin yanında öldüğünü duyurdu.
"ONUN GİBİSİNİN BİR DAHA ASLA GELMEYECEĞİNİ BİLİYORUZ"
Quincy Jones’un ailesi de yaptığı açıklamada “Bu gece, dolu ama kırık kalplerle, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini paylaşmak zorundayız. Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibisinin bir daha asla gelmeyeceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.
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