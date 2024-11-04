Dünyaca ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones hayatını kaybetti

"ONUN GİBİSİNİN BİR DAHA ASLA GELMEYECEĞİNİ BİLİYORUZ"



Quincy Jones’un ailesi de yaptığı açıklamada “Bu gece, dolu ama kırık kalplerle, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini paylaşmak zorundayız. Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibisinin bir daha asla gelmeyeceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.