Dünyaca ünlü Pink Floyd grubu müzik haklarını mı satıyor?

Ancak, son birkaç yılda Bruce Springsteen, Bob Dylan ve Queen'in müzik haklarına bir milyar dolardan fazla harcayan Sony Music 'in, grubun müzik haklarını 400 milyon-500 milyon dolar arasında bir bedel karşılığında satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un milyonlarca dolar değerindeki müzik kataloğunu satışa çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi. Variety'nin haberine göre, kataloğun 500 milyon dolara satılması planlanıyordu ve grup 2022'de bir anlaşmaya sıcak bakıyordu.

Anlaşmanın ayrıntıları belirsiz olsa da, Financial Times'ın bildirdiği gibi fiyat bu kadar yüksek ise, anlaşmanın Waters'ın yorumlarından etkilenmediğini gösteriyor.

Grubun üyeleri Waters ve David Gilmou'un yıllardır anlaşamadığı biliniyor ancak ikilinin son zamanlarda bir anlaşmaya varmak için ortak bir zemin bulmaya çalışıyorlardı.