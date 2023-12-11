Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor

Dünya çapında üne sahip Alman rock grubu Scorpions, "Love at First Sting" albümünün 40. yılı dolayısıyla düzenleyeceği turne kapsamında Türkiye'de konser verecek.

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, çok sevilen "Love at First Sting" albümünün 40. yılı dolayısıyla düzenleyeceği turne kapsamında İstanbul'da sahne alacak.

Grup, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Konserin biletleri 15 Aralık saat 12.00'den itibaren satışta olacak.

Rudolf Schenker tarafından 1965'te Almanya'da kurulan Scorpions, kariyeri boyunca 19 stüdyo, 6 konser, 13 video ve 23 derleme albüm piyasaya sürdü.

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor - 1

Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan grup en çok "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" şarkılarıyla tanınıyor.

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