Dünyaca ünlü rock grupları Türkiye'ye geliyor: İstanbul'da konser verecekler

Rock ve alternatif rock sahnesinin dünyaca ünlü isimleri ve grupları, 2026'da İstanbul'da konser verecek.





Amerikalı alternatif rock grubu The Neighbourhood, "ultraSOUND" adını verdikleri yeni albümlerinin dünya turnesi kapsamında 27 Nisan'da konser verecek.

Müziğe 3 yıl ara verdikten sonra 2025 yılında yeniden sahnelere dönen grup, KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.



SAVATAGE İLK KEZ İSTANBUL'DA

Vokalde Zak Stevens, gitarda Al Pitrelli ve Chris Caffery, basta Johnny Lee Middleton, davulda Jeff Plate'in yer aldığı heavy metal grubu Savatage, 2026'da "Prelude to Madness" turnesiyle Avrupa'yı dolaşacak.



Birçok konser ve festivali kapsayan turnenin ilk durağı, 19 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi olacak.

